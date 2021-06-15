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Bursa’da 5 ayrı hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

Bursa’da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında yakalandı.

Asayiş 15.06.2021, 12:22
Bursa’da 5 ayrı hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

Bursa’da 5 ayrı yerden hırsızlık yapan şüpheli, polis ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında yakalandı.

Bir ay zarfında Osmangazi ilçesinde 4 ayrı cami, bir dükkân ve bir otomobilden hırsızlık yapan ve son olarak bir motosikleti çalan 15 yaşındaki şüpheli, Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında yakayı ele verdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli A.C.A. Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
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