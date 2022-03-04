Bursa’da 4 kamyonet zeytin fidanını çaldılar, jandarmadan kaçamadılar

Bursa’da bir zeytin fidanlığına iki kamyonetle gelen hırsızlar, bir gecede 4 kamyonet yaklaşık 2 bin adet yetişmiş zeytin fidanını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayını araştıran Jandarma JASAT dedektifleri 3 kişi oldukları belirlenen hırsızları adım adım takip ederek fidanları İstanbul Beylikdüzü’nde bir depoda ele geçirdi. Olayla ilgili oldukları belirlenen 3 kişiden ikisi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, 20 şubat günü meydana geldi. Alınan bilgilere göre iki ayrı kamyonetle akşam saatlerinde Orhangazi’deki Çeltikçi altındaki bir zeytin fidanlığına gelen 3 kişi, iki kamyonet dolusu zeytin fidanını kamyonetlere yükledikten sonra olay yerinden ayrıldılar. Aynı kamyonetler aynı gün gece saatlerinde tekrar aynı fidanlığa gelerek 2 kamyonet dolusu daha zeytin fidanını çaldıktan sonra kayıplara karıştı.

250 bin TL değerinde 2 bin adet fidanı jandarma buldu

Olay sonrasında araştırma başlatan Jandarma JASAT Dedektifleri ve Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışmasını genişletti. JASAT timlerinin titiz çalışması sonrasında çalınan yaklaşık 2 bin adet fidan İstanbul Beylikdüzü’nde bir depoda ele geçirildi.

2 kişi gözaltına alındı

Jandarma ekipleri ele geçirdikleri fidanlarla birlikte olaya karıştıkları belirlenen Ş.A. (32) ve S.G. (29) isimli şahısları gözaltın aldı. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen R.A.’nın bulunması için ise çalışmalar sürüyor. Orhangazi’ye getirilen 2 şahıs, Jandarmadaki ifadelerinin ardından Adliyeye sevkedildi. Ş.A. ve S.G. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.