Bursa’da 4 gündür aranan genç kız annesine teslim edildi

Bursa’da kendisinden 4 gündür haber alınamayan Zeynep Kavakçıoğlu dün gece saatlerinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde geçtiğimiz Pazartesi günü ailesiyle yaşadığı evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Zeynep Kavakçıoğlu, dün gece saat 00.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Setbaşı caddesinde bulundu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından bulunan genç kız, yapılan sağlık kontrollerinin ardından annesi Demet Heresen’e teslim edildi.