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Bursa’da 4 araç birbirine girdi

Bursa’da 4 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü.

Asayiş 19.04.2021, 18:13
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Bursa’da 4 araç birbirine girdi

Bursa’da 4 aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü.

Yalova-Bursa karayolu üzerinde, Gemlik çıkışında Dürdane rampasında meydana gelen kazada, 16 NUS 61 plakalı ticari kamyonetin durmasıyla başlayan kazada, 34 LK 9696 tır kayarak 34 KF 4004 plakalı otomobille çarpıştı. Son olarak da kazayı görüp duramayan 16 AKC 344 plakalı kamyonet de duramayarak kazaya dahil oldu.

Kazada dört araçta hasar oluşurken, tır ve otomobil de kaza ile birlikte bariyerlerden yol kenarına düştü. Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Kaza sonrasında olay yerine gelen jandarma Trafik ekipleri, kontrollü olarak trafiğin devam etmesini sağladı.
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