Bursa’da 34 suç kaydı olan uyuşturucu taciri kıskıvrak yakalandı

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı, Küçükkumla Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirildi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Kumla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Gemlik’in Kumla Mahallesinde ikamet eden C.A.’nın (42) adresine yapılan baskında, çeşitli gramajlarda satışa hazır metanfetamin tabir edilen uyuşturucu madde, kubar esrar tabir edilen uyuşturucu, uyuşturucu kullanımında yer alan ekipmanlar, hassas terazi, av tüfeği, 4 adet cep telefonu ve 12 bin 190 TL para ele geçirildi.

Zanlının 34 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Zanlı, işlemlerinin ardından adliyesine sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Daha önce de 34 suç kaydı olduğu öğrenilen zanlı, uyuşturucu imalat ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.