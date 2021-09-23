Bursa’da 300 polisin katılımıyla huzur operasyonu

Bursa’da 300 polisin katılımıyla; Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin yoğun olarak ikamet ettiği Görükle bölgesinde huzur operasyonu yapıldı. Operasyonda araçlar tek tek durdurulurken, mekanlarda bulunan kişilerin kimlik kontrolü yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesi Görükle mahallesinde 300 polis 40 ekibin katılımıyla huzur operasyonu yapıldı. Operasyon kapsamında umuma açık alanlar denetlenirken, bar, kafe, restoran ve bir çok eğlence mekanına baskın yapıldı. Baskın sonucu bin 400 vatandaşın kimlikleri tek tek sorgulandı.

Diğer yandan öğrencilerin yoğun bölgeye giriş ve çıkış yapan 380 araç durdurularak didik didik arandı. Yapılan denetimler sonucu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

Diğer yandan 35 iş yerine cezai işlem uygulanırken, 19 bin lira para cezası kesildi.