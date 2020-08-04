Bursa’da 30 metrelik kayalıktan düşen genci itfaiye ekipleri kurtardı
BURSA'DA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ İÇİN ÇIKTIĞI 30 METRELİK KAYALIKLARDAN AŞAĞIYA DÜŞEN GENCİ İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ KURTARDI.
Bursa’da doğa yürüyüşü için çıktığı 30 metrelik kayalıklardan düşen genci itfaiye ve sağlık ekipleri kurtardı.
Olay, öğle saatlerinde Maksem Mahallesi Gökdere Boğazı Sokakta bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, doğa yürüyüşüne çıkan bir genç, 30 metrelik yükseklikteki kayalıklardan düşerek yaralandı. Yaralı gencin seslerini duyan mahalle sakinleri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri yaralı genci bulunduğu vadiden çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 29 yaşındaki Uğur B.’yi düştüğü yerden sedyeye koyarak çıkartmayı başardı. Yaralı genç olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
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