Bursa’da 3 mobilya firmasında yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sanayide faaliyet gösteren 3 mobilya firmasında yangın çıktı.

Bugün saat 15.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Artezyen Sokakta faaliyet gösteren 3 mobilya imalathanesinden henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede alevler çatıları sardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, çalışanlar da yangına müdahale etti. Kimi vatandaşın çalışmaları film seyreder gibi izlediği görüldü. Lodosun etkili olduğu bölgede, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük gayret sarf etti. Soğutma çalışmaları sürerken, polis tahkikat başlattı.