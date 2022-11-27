Bursa’da 3 katlı müstakil ev alev alev yandı

Bursa’da 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin sardığı bina, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu söndürülürken, apartmanda kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

Merkez Osmangazi İlçesine bağlı Ali Paşa Mahallesi Yüceyer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, büyüyerek kısa sürede tüm binayı sardı. Alevleri gören mahalleli durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının başka binalara sıçramaması için hızla müdahale etti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekledi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, 3 katlı binada kimsenin yaşamadığı öğrenildi.