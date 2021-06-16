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Bursa’da 3 katlı binada korkutan yangın

Bursa’da 3 katlı binada gece saatlerinde çıkan yangında evin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 16.06.2021, 09:48
Bursa’da 3 katlı binada korkutan yangın

Bursa’da 3 katlı binada gece saatlerinde çıkan yangında evin büyük bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Kestel’in Barakfakih Mahallesi Hamampınar Sokak’ta bulunan 3 katlı evin üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, yangın gece saatlerinde 3 katlı binanın üst katında meydana geldi. Yangına ilk müdahale Kestel Belediyesi’nin sulama tankerleri ile yapıldı. Daha sonra olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yanan dairede kimsenin yaşamadığı ve kullanılmayan eşyaların olduğu öğrenildi.

Yangında yaralanan olmazken, evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yangına ilişkin polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
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