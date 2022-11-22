Bursa’da 29 ayrı suçtan aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Bursa’da 29 ayrı olaydan suç kaydı sebebiyle aranan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Yıldırım İlçe Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, 29 ayrı suçtan kaydı ve 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. yakalanarak gözaltına alındı. "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., karakoldaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.