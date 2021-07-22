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Bursa’da 2.6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2.6 kilogram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Asayiş 22.07.2021, 18:55
Bursa’da 2.6 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2.6 kilogram bonzai uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yenice Mahallesi Refah Sokak üzerindeki bir adrese uyuşturucu madde geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan takipte adrese giren Vedat K. ve Ergül Y. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 2 kilo 645 gram bonzai uyuşturucu maddesi, 14 adet uyuşturucu extacy hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 290 TL para ele geçirildi. 2 şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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