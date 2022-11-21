Bursa’da 23 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarmaya yakalandı

Bursa’da hakkında 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Mustafakemalpaşa ilçesi Şapçı Mahallesi’nde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucu 8 hırsızlık, 1 adet kasten yaralama, 2 adet silahlı tehdit, 3 adet konut dokunulmazlığı ihlal, 1 adet görevi yaptırmamak için direnme ve 1 adet hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından kesinleşmiş 23 yıl hapis cezası bulunan S.S. (26) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

S.S., çıkarıldığı savcılık sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi.