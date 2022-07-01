banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2022
Filenin Sultanları yarı finalde
Filenin Sultanları yarı finalde
Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı
Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı

Bursa’da 20 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bursa’da çöp poşetlerinin içerisinde gizlenmiş halde 20 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Asayiş 01.07.2022, 09:08
Bursa’da 20 kilo metamfetamin ele geçirildi

Bursa’da çöp poşetlerinin içerisinde gizlenmiş halde 20 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, çöp poşetinin içerisine gizlenmiş halde 20 kilo uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kişi adliye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu