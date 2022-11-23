Bursa’da 20 ilin trafik birim amirinin katıldığı "Bölge Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Bursa’da, Marmara Bölgesi’nde bulunan 20 ilin trafik birim amirlerinin katıldığı "Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Bursa’da, Marmara Bölgesi’nde yer alan 20 ilin trafik birim amirlerinin katılımıyla "Trafik Birim Amirleri Bölge Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda, ’Kara Yolu Trafik Güvenliği Eylem Planı’ çerçevesinde yürütülecek faaliyetlerin değerlendirilerek, trafikle ilgili sorunların incelenmesi, bu sorunların çözümüne yönelik görüş ve önerilerin ortaya konularak istişare edildi.

Toplantıda konuşan Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, "2016’dan sonra trafik konusunda çok ciddi, toplumun tüm kesimlerini kapsayan bu sorunun sadece kolluk birimlerinin, denetim birimlerinin sorunu olmadığını ve kara yollarından ulaştırmasına, sağlıktan eğitime varıncaya kadar tüm kurumları ilgilendiren bir sorun olduğu ortaya çıktı. Bu süreç, 2020 sonunda yüzde 56’yla bu noktaya geldi. Bunu başarabilen birkaç ülkeden biri olduğumuzu söyleyebiliriz. Buraya sadece denetimlerle gelinmedi. Denetimle dünyada ne kadar uğraşırsanız uğraşın, trafik kazalarındaki can kayıplarını en fazla yüzde 25-35 arasında azaltırsınız. Trafik tek başına polis ve jandarmadan ibaret değil. Sokakta kime sorsanız bunu sadece polis olarak düşünür. Halbuki tüm aktörlerin ortak bir sorumluluğu var" dedi.

"Türkiye, trafikte can kayıplarının yüzde 50 azaltılmasını tutturan iki ülkeden biri olmuştur"

Türkiye’de trafik sebebiyle yaşanan can kayıplarının yüzde 50 azaltıldığını belirten İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, "Dünyada her yıl, ölümcül olmayan ancak birçok insanın engelli olmasına sebep olan 50 milyon civarında trafik kazası meydana gelmektedir. Her yıl 1 milyon 300 bin insan trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir. Sayın Bakanımızın öncü rolü ve bire bir takibiyle hayata geçirilen projelerle Türkiye, Birleşmiş Milletlerin 2011-2020 arasındaki trafikte can kayıplarının yüzde 50 azaltılmasını tutturan iki ülkeden biri olmuştur. 2030 yılına kadar verilen taahhütler doğrultusunda bizler çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Toplantıya; Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı 20 ilin birim amirleri ve polis memurları katıldı.