Bursa’da 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Hamamlı mahallesinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl-Tahtaköprü yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl’den Hamamlı Mahallesine seyir halinde olan sürücü Ahmet D.(76) yönetimindeki 16 KCA 78 plakalı otomobil, önünde seyir halindeyken Ortaköy yoluna dönüş yapan sürücü Osman B. (56) yönetimindeki 16 F 4506 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza sonucu sürücüler ile 16 F 4506 plakalı otomobildeki yolcu Mustafa A.(65) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.