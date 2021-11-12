Bursa’da 2 köy evi alev alev yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Çayyaka Mahallesi’ne bağlı Boğazova Mevkisi’nde 2 yazlık ev alev alev yandı.

Yangın sabah saat 06.00 sıralarında Çayyaka mahallesine bağlı Boğazova bölgesinde Recep Aydın ve Refik Bayram’a ait 2 evde henüz belirlenemeyen bir sebeple çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri gören vatandaşlar durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangın sonucu 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.