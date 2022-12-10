Bursa’da 2 kişinin öldüğü cinayetin sebebi dehşete düşürdü

Bursa’da bir hobi bahçesinde "niye geldin" tartışmasında kan aktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bebe konfeksiyon işiyle uğraşan Ertan Şahbaz kendisine ait olan hobi bahçesinde arkadaşları Ercan Bayram ve Deniz K.’yı maç izlemek için davet ederek buluştu. Ardından hobi bahçesine Furkan G. geldi. Furkan G.’nin geldiğini gören arkadaşları "niye geldin?" deyince aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyümesi üzerine Furkan G. aracına giderek ruhsatsız tabancayı alarak hobi bahçesine geri gitti. Burada bulunan Ertan Şahbaz, Ercan Bayram ve Deniz K.’yı doğru ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Ertan Şahbaz, Ercan Bayram ve Deniz K. kanlar içerisinde yerde kalırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram’a yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Deniz K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ertan Şahbaz ve Ercan Bayram’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Deniz K.’nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise cinayetin faili olan Furkan G.’yi İstanbul’a kaçtığı sırada Yalova’da kıskıvrak yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

2 kişinin öldüğü cinayetin sebebi dehşete düşürdü

Deniz K. davet edilmediği halde gittiği hobi bahçesinde "niye geldin" sorusunu kendine yediremediği ve daha sonra aracında bulunan ruhsatsız tabancayı alarak cinayeti işlediği öğrenildi.

Öte yandan Ertan Şahbaz’ın evli 3 çocuk babası olduğu ve bebe konfeksiyon işiyle uğraştığı Ercan Bayram’ın ise hafriyat işleriyle uğraştığı öğrenildi.

Ertan Şahbaz’ın ve Ercan Bayram’ın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Morgu’ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Ercan Şahbaz bugün ikindi namazına müteakip Üçevler Mahallesi’nde bulunan Aziz Mahmut Hüdai Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Demirci Mezarlığı’na defnedileceği öğrenilirken Ercan Bayram’ın ise ikindi namazını müteakip Yediselviler Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Değirmenlikızık Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.