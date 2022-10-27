Bursa’da 2 katlı evde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Bursa’nın İnegöl ilçesi Huzur mahallesinde bir evde yangın çıktı. 2 kişi dumandan etkilenirken, komşular arasında çıkan kavga polis ekiplerince sonlandırıldı.

Olay Huzur mahallesi 54. Sokakta bulunan 2 katlı evin 1. Katında meydana geldi. Oturma odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda büyüdü. Evde bulunan kiracı Mustafa U.(26) ve eski eşi 7 aylık hamile Sebile Ş.(24) ile 2 çocuğu zorlukla evden çıktılar. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. O sırada Mustafa U. ile komşuları arasında çıkan kavga polis ekiplerince sonlandırıldı.

Yangın sonucu dumandan etkilenen Mustafa U. ve eski Sebile Ş. olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.