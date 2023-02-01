Bursa’da 2 katlı ev alev alev yandı

Bursa’da 2 katlı bir ev elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar yüzünden yanarak kül oldu.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi kırsal Büyükbalıklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı bir evde elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sararken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına yaklaşık 1 saat müdahale ederek tamamen kontrol altına alırken ev kullanılamaz hale geldi.

İki katlı evin alev alev yanma anı ise cep telefon kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.