Bursa’da 2 farklı dairede yangın paniği

Bursa’da meydana gelen ev yangınları iki evi kullanılmaz hale getirdi.

İlk yangın, Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin 3 .katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm daireyi sararken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Diğer bir yangın, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 2 katlı bir evin ikinci katında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Ev yangın sonucu kullanılmaz bir hale gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.