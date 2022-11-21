Bursa’da 2 çocuk babası vurularak öldürüldü

Bursa’da meydana gelen olayda, 2 çocuk babası Emrah Atmaca evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.

Gemlik’in Balıkpazarı Mahallesinde meydana gelen olayda iki çocuk babası olan (37) Emrah Atmaca, sabaha karşı iş yerindeki vardiyasından eve döndüğünde, komşusu olduğu öne sürülen H.Ü. (33) tarafından göğsünden silahla vurularak yaralandı. Silah seslerini duyanlar emniyet müdürlüğü ekipleri ve 112 ekiplerini ararken, yaralı Emrah Atmaca, Gemlik Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayati bölgelerinden yaralanan Atmaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Zanlı H.Ü.’de, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emrah Atmaca’nın cenazesi adli kurumuna sevk edilirken, zanlının ilçe emniyet müdürlüğündeki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.