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Bursa’da 16 yaşındaki çocuk 3 gündür kayıp

İznik’te 3 gündür haber alınamayan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Asayiş 27.06.2022, 16:56
Bursa’da 16 yaşındaki çocuk 3 gündür kayıp

İznik’te 3 gündür haber alınamayan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

İznik’te çalıştığı iş yerine gitmek için evinden çıkan 16 yaşındaki Suriye uyruklu Yazen Hicazi’den 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine güvenlik güçleri, Hicazi’yi bulmak için bölgede çalışma başlattı. Hicazi’nin ailesinin de katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.

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