Bursa’da 140 polisle ‘Huzur Operasyonu’

Bursa’da 140 polisin katılımıyla ‘Huzur Operasyonu’ düzenlendi.

Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü kısım ekipleri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Görükle’de 140 polisle asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan asayiş uygulamalarında mekanlar ve umuma açık alanlar denetlendi. Uygulamada 97 araç denetlenirken, 2 farklı araç içerisinde 2 adet Kurusıkı Tabanca, Tabancalara ait 3 adet şarjör ve toplam 100 adet kurusıkı fişek ele geçirildi. Ayrıca trafik yönünden 3 araca 7.971 TL idari para cezası uygulandı. Denetlemelerde 580 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı. Umuma açık alanlarda yapılan denetimlerde ise 12 iş yeri denetlenirken 7 iş yerine işlem yapıldı.

Yapılan denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalar olduğunu belirten Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uygulamaların artarak devam edeceğini ifade etti.