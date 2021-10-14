Bursa’da 14 yaşındaki genç kız 2 gündür kayıp

Bursa’da iki günüdür kayıp olan 14 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ediyor.

İznik ilçesinin Yeşilcami Mahallesinde ikamet eden Yenişehir Sağlık Meslek Lisesi 1. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Rahmiye Nur Bülbül’e iki gündür ulaşılamıyor. Çarşamba günü sabah saat saat 07.00’de evden okula diye çıkıp bir daha dönmeyen genç kız her yerde aranıyor. Anne ve babası kızlarının hayatından endişe ediyor. Gözü yaşlı aile, kızlarını görenlerin 05349735379 numaralı telefona ya da polis karakoluna insaniyet namına bildirmelerini istedi.