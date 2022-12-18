Bursa’da 1 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı feci kazada sürücüler serbest kaldı

Bursa’da dün sabah saatlerinde 1 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı feci kazada sürücüler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tır sürücüsüne 20 gün ev hapsi verilirken, minibüs sürücüsü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaza Orhangazi-İznik karayolu Üreğil kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeytin işçilerini taşıyan C.K. (19) idaresindeki minibüs tarlaya dönüş yaptığı esnada aynı yönde gitmekte olan Ali İhsan P.(59) idaresindeki tır çarptı. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

İki sürücü adliyeye sevk edildi

Kaza sonrasında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen Minibüs sürücüsü C.K. ile minibüse çarpan tırın sürücüsü Ali İhsan P. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeye çıkarıldıkları mahkemece Ali İhsan P. 20 gün ev hapsine mahkum edilirken, C.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.