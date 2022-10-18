Bursa ve 3 şehirde FETÖ’ye finansal yardım sağlayanlara operasyon

Bursa merkezli eş zamanlı 3 şehirde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine ve ailelerine finansal yardımda bulunan 27 şüpheliye operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerine ve örgüt mensuplarının ailelerine finansal yardımda bulundukları tespit edilen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde; Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, bugün Bursa merkezli eş zamanlı 3 şehirde 27 şüpheli hakkında başlatılan soruşturmada 19 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildi. Delil durumu gözetilerek 8 kişi hakkında ise ifadelerinin alınmasına yönelik talimat verildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.