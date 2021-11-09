Bursa protokolü "bir hareketine bakar" dedi

İçişleri Bakanlığı’nın emniyet kemeri kullanımına dikkat çekmek amacıyla başlattığı ‘bir hareketine bakar’ kampanyasına Bursa protokolü de destek verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başlattığı video hareketiyle kemer kullanımının yaralamalı kazalarda riski yüzde 60’a kadar azalttığının önemi kaydediliyor. Bursa protokolü de Bakan Soylu’nun bu paylaşımından sonra bu harekete paylaştıkları videoyla destek verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya direksiyon başına geçip “Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar” mesajını verdi