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Bursa polisinden uyuşturucuya geçit yok

BURSA'DA POLİS EKİPLERİ UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMEZKEN, ADLİYEYE SEVK EDİLEN 2 KİŞİDEN 1'İ TUTUKLANDI.

Asayiş 08.10.2020, 14:01
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Bursa polisinden uyuşturucuya geçit yok

Bursa’da polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermezken, adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan denetimler sırasında durdurulan, E.C, M.B, S.U, Ö.D,T.K, H.Ş., M.K. ve Y.Ş.’nin üzerinde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu, 11,97 gr uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi, ayrıca uyuşturucu içme aparatları ele geçirildi.

Şahıslardan E.C. ve M.B. gözaltına alınarak emniyete getirilip ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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