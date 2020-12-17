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Bursa polisi uyuşturucuya geçit vermiyor
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce zehir tacirlerine operasyon düzenlendi.
Asayiş 17.12.2020, 13:27
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce zehir tacirlerine operasyon düzenlendi.Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, Bursa genelinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilen toplam 3 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 110 gram metamfetamin ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde yakalanan Y.K., F.B. ve D.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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