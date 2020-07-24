Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
BURSA'DA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIKLARI TESPİT EDİLEN 5 KİŞİ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN YAPTIĞI OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI.
Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı alınan kişilerin ikametlerine baskın düzenledi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen F.P., M.F.Ş., Ö.D., F.G. ve C.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 500 gram sentetik kannabinoid, 100 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar para, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan F.P. ve M.F.Ş. isimli şahıslar, Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Ö.D., F.G. ve C.Ş. hakkındaki adli tahkikat devam etmektedir.
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