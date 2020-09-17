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Bursa Otogarında HES Denetimi drone ile görüntülendi
BURSA ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİNDE YAPILAN HAYAT EVE SIĞAR (HES) UYGULAMASI DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENİRKEN, OTOBÜSLER TEK TEK DURDURULUP DENETLENDİ.
Asayiş 17.09.2020, 13:53
Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminalinde yapılan Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması drone ile havadan görüntülenirken, otobüsler tek tek durdurulup denetlendi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamada şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler otogar çıkışında durdurularak tek tek denetlendi. Taşıma Kanunu İhlal Maddesi 26/D kanun maddesi uyarınca bir taşıma firmasına 1083 lira cezai işlem uygulandı.
Korona virüs salgını yasakları kapsamında yolcular tek tek sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılırken, her yolcunun HES kodu tek tek kontrol edildi.
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