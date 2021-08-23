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Bursa otobanda minibüs alevlere teslim oldu

Bursa otobanında yol kenarında dumanların yükseldiği minibüs kısa sürede alevlere teslim oldu. O anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Asayiş 23.08.2021, 16:39
Bursa otobanda minibüs alevlere teslim oldu

Bursa otobanında yol kenarında dumanların yükseldiği minibüs kısa sürede alevlere teslim oldu. O anlar cep telefonu kameralarına anbean yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Bursa otobanında meydana geldi. İddiaya göre minibüsten dumanlar çıkmaya başlayan sürücü, aracını emniyet şeridine yanaştırdı. Sürücünün araçtan inmesiyle minibüs alevlere teslim oldu. O anlar ise yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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