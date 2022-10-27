Bursa-Orhangazi yolunda kaza: 5 yaralı

Alınan bilgilere göre yol üzerinde seyir halinde olan Orman işletme şefliğine ait 16 BZ 501 plakalı resmi araç ile karşı şeritten gelen bir otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, yaşanan kazada 4’ ü Orman işletme şefliğine ait resmi araçta olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından İznik devlet hastanesi acil servisine kaldırılırken, Jandarma ekipleri yaşanan kaza sonrası tahkikat başlattı.