banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
TBMM Başkanı Şentop’tan korona virüs uyarısı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
Sigara izmariti zeytinlik alanını yaktı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
50 yeni cenaze, sonsuz acı
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti
Bursa’da büyük buluşma gerçekleşti

Bursa milyonluk lüks yat karaya oturdu

Bursa’da bilinmeyen sebepten dolayı karaya oturan lüks yatta büyük hasar oluştu.

Asayiş 12.07.2022, 09:19
Bursa milyonluk lüks yat karaya oturdu

Bursa’da bilinmeyen sebepten dolayı karaya oturan lüks yatta büyük hasar oluştu.

Bursa’nın Mudanya ilçesi Kapanca sahilinde milyonluk lüks yat karaya oturdu. Batma tehlikesi olan yat, yan durarak öylece kaldı. Vinç ve kepçe yardımıyla kurtarılan yatta büyük maddi hasar meydana geldi. O anlar sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Yatın neden karaya oturup yan yattığı ile ilgili bir bilgi açıklanmadı.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu