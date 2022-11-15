Bursa merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon : 11 tutuklama

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak, Örgüt çerçevesinde Silahlı Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarında başlatılan soruşturmada 20 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak, Örgüt çerçevesinde Silahlı Yağma ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarını işleyen şüpheli şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler 20 şüpheliye yönelik Bursa merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken 2 şüphelinin de cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri ardından şüpheliler sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce 11’i tutuklanırken 6 şüpheli Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.