Bursa jandarmasından servis sürücülerine sıkı denetim

Bursa İl Jandarma Komutanlığı paydaş kurumlarla, öğrencileri ve tarım işçilerini taşıyan servislere yönelik sıkı denetim yaptı.

Yapılan denetimlerde 322 araç kontrol edildi. 6 servise toplam 5 bin 708 lira cezai işlem uygulandı. 4 araca trafikten men işlemi yapıldı. Yapılan denetim esnasında şoför ve yolcular denetim hakkında bilgilendirilerek kaza esnasında emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarıldı.