Bursa jandarmadan ’tekne’ operasyonu: 2 gözaltı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Y.S. (75) ile kadın arkadaşı G.Ö.’nün (42) yaşadığı evin deposunda kayıt dışı tekneler ile pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Gemlik ilçesinde yaşayan Y.S. ile G.Ö.’nün evlerinin depolarında tarihi eser niteliğinde tabanca ve kayıt dışı yat ve tekne motorlarının bulunduğu ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ekipleri, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ile depoya baskın yaptı.

Depoda 1 fiber tekne, kayıt dışı 12 ve 10 metre uzunluğunda 2 tekne (katamaran), el tipi 3 caraskal, 2 pervaneli tekne motoru kuyruğu, seri numarasız 13 manuel vinç, 1 pompalı tüfek ve 32 fişek, 1 tabanca ve 35 mermi ele geçirildi.

Tekne ve yatlarda usulsüz değişiklik yaparak, haksız menfaat elde ettikleri öne sürülen şüpheliler gözaltına alınarak, Küçükkumla Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü.