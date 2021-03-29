Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliği çalıştayı düzenlendi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliği çalıştayı tertip edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen çalıştaya, trafik güvenliğine müdâhil kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ve ticarî maksatla faaliyet gösteren birliklerin yönetici ve temsilcileri katıldı. Cumhurbaşkanlığı genelgesinde yer alan Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ile Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde düzenlenen çalıştayda, Bursa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının incelenmesi ile azaltılmasına yönelik alınacak tedbirler ve meydana gelen kazaların sebepleri, araç, sürücü ve yol alt yapısı konuları aktarıldı. İl genelinde jandarma trafik birimleri tarafından yürütülen trafik görevleri ile icra edilen faaliyetlerin tanıtıldığı çalıştayda, paydaş katılımcıların teklifleri de tartışıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığınca "Trafikte bir can kaybı bile fazladır" düsturuyla düzenlenen çalıştayda, trafikte sıkı tedbirlerin alınması hususunda ortak görüşe varıldı.