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Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın acı günü

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Asayiş 15.08.2022, 16:39
Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın acı günü

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın kayınvalidesi hayatını kaybetti.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan’ın eşi Feriha Aslan’ın annesi Nahide Demirkıran, tedavi gördüğü İnegöl’deki özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Demirkıran’ın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip İnegöl İshak Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kavaklaraltı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri, İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akan, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile vatandaşlar katıldı.

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