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Bursa Hipodromu’ndaki seyislerin tekmeli yumrulu kavgası kamerada

Bursa’da seyisler arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Asayiş 09.07.2022, 08:12
Bursa Hipodromu’ndaki seyislerin tekmeli yumrulu kavgası kamerada

Bursa’da seyisler arasında çıkan kavgada yumruk ve tekmeler havada uçuştu. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at yarışlarının Bursa ayağının yapıldığı hipodromda atları padoğa götürmeye hazırlanan seyislerin arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken seyisler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırdı. Güvenlik görevlilerinin ve yarış severlerin araya girmesiyle kavga son bulurken kavga anı cep telefon kamerasına saniye saniye yansıdı.

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