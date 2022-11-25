Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde bazı müdürlerin görev yeri değişti

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nde görevli şube müdürlerinin ve İl Emniyet Müdür Yardımcılarının sorumlu olduğu şubelerin yerleri değiştirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Şube Müdürleri ve İl Emniyet Müdür Yardımcılarının sorumlu olduğu şubelerde görev değişiklikleri oldu. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürü Volkan Şen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürü Ercan Gültaş Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, Eğitim Şube Müdürü Ümit Şahin Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne de vekaleten Başkomiser Aykut Aydın getirildi.

Öte yandan bazı Emniyet Müdür Yardımcılarının sorumluluk alanlarında da değişiklik yapıldı.

Dursun Usta Asayiş Şube Müdürlüğü’nden, Erşat Kabasakal Terörle Mücadele Şube Müdürü ve İnsansız Havaaraçları Büro Amirliği’nden, Memduh Pişik Çocuk Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut kapıları Şube Müdürlüğü’nden, Serdar Makineci merkez Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi ve Mudanya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’nden, Kazım Oruç Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık İlçe Emniyet Müdürlükleri, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Yol uygulamaları Denetim ve Kontrol ve Tanziminden, İbrahim Çağrı Şentürk Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Eğitim Şube Müdürlüğü ve Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden, Uğur Toksoy Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, Gemlik ve Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden, Cem Bal Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden, Uğur Ölmez Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’nden, Ferit Fidan Kestel ve Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Personel Şube Müdürlüğü ve Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü’nden, İlker Şahin İstihbarat Şube Müdürlüğü’nden, Suvat Sezer Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Yenişehir Havalimanı Şube Müdürlüğü’nden, İznik ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden, Vural Derya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü Karacabey ve Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden, Aysun Toksoy Polisevi Şube Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğü, Genel Denetleme ve Disiplin Şube Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü’nden, Sadık Demir İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü, Koruma Şube Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü’nden, İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü, Hukuki İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü’nden sorumlu oldu.