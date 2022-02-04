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Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar vefat etti
Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi gören Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar (49), hayatını kaybetti.
Asayiş 04.02.2022, 14:30
Geçirdiği beyin kanaması sonucu hastanede tedavi gören Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Akpınar (49), hayatını kaybetti.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nden sorumlu olan 2. sınıf emniyet müdürü Akpınar, 23 Ocak’ta fenalaşarak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Akpınar, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.