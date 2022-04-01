Bursa Dağyenice’de orman yangını

Bursa Dağyenice’de çıkan orman yangını şiddetli rüzgâr sebebiyle büyüyor. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Dağyenice Mahallesi’nde Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı fidan dikim alanını yakınlarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgârın etkisi ile kısa sürede büyürken, Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 3 arazöz ile çok sayıda Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Mevsim geçişi nedeniyle havaların sıcak olması ile kuruyan anızların, yangının hızlanmasında etkili rol oynadığı düşünülüyor.

Öte yandan, yangın bölgesi dron ile görüntülendi.