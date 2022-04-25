Bursa'da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düştü!

Bursa’da Yunuseli Havalimanı yakınlarında tek motorlu bir uçak düşerek yanmaya başladı.

Tek motorlu uçak, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Öte yandan sokağa düşen uçağın alev almasının ardından 4 araçta alevlerin arasında kaldı. Uçağın neden düştüğü konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.