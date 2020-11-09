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Bursa'da Tik Tok çılgınlığı

Bursa’da Tik Tok'ta paylaşmak üzere video çekmek için eski bir binanın çatısına çıkarak hayatlarını hiçe sayan genç kızlar 'pes' dedirtti.

Asayiş 09.11.2020, 11:46
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Bursa'da 3 genç kız, 4 katlı eski bir binanın çatısına çıkarak video çekti. Video çekmek için hayatlarını hiçe sayan gençler bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Binanın ve çatısının eski olduğuna aldırmadan rahatça çatıda gezen genç kızlar, bir süre sonra bulundukları yerden inerek gözden kayboldu.

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