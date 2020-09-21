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Bursa'da korona halayına polis baskını
Bursa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerine uymayarak halay çeken gruba polis para cezası kesti.
Asayiş 21.09.2020, 10:02
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Devriye görevi yapan polis ekipleri, Ulus Mahallesi Uzun Hasan Sokak'ta düğün yapıldığını görmesi üzerine, düğünü sonlandırarak vatandaşları maske ve mesafe ile son alınan kararlar hususunda uyardı.
Düğün sahiplerinin kurallara riayet etmediğini ve halay çektiğini tespit eden ekipler, 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza yazdı. Ayrıca maske takmayan 4 kişiye 3 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.
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