Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, saat 15.40 sıralarında Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağı, merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında düştü. Bacaların yanına düşen eğitim uçağında pilot ve yanındaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.