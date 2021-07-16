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Bursa'da çocukların kavgasında sandalye ve sopalar havada uçuştu

Bursa'da gençlerin kavgasında sopalar ve sandalyeler havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı.

Asayiş 16.07.2021, 11:02
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Olay, merkez Yıldırım İlçesi Arabayatağı mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre daha önce tartışan gençler Arabayatağı'nda yeniden karşılaştı.

Yan bakma meselesi yüzünden tartışmaya başlayan iki grup daha sonra, sandalye ve sopalarla birbirine girdi.

O anlar ise yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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