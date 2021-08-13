Bursa'da bulunan cesetlerin esrarı çözüldü

Bursa'da geçen hafta 2 farklı noktada bulunan cesetlerin ölüm sebepleri ve kimlikleri, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerinin ve Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılan titiz ve detaylı çalışmalar sonucu aydınlatıldı. Demirtaş Cumhuriyet Mahallesinde geçen pazartesi günü ormanlık alanda koyunları otlatmak için araziye çıkan çoban, ağacın altında parçalanmış bir ceset görünce, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ormanlık alanda polis ekipleri geniş çaplı güvenlik tedbiri alırken, çevredeki bir çok kişinin de ifadesine başvurdu. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı dedektifler, ormanlık alanın çevresinde ve yakınlarındaki bütün güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde tek başına bir kişinin terminalden ormanlık alana doğru gittiğini belirleyen ekipler, ormanlık alana kadar olan bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, ormanlık alan içerisinde de incelemelerde bulundu. Adli Tıp Kurumundaki otopside şahsın ilk yırtıcı hayvanlar tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiği belirlenirken, kesin ölüm sebebinin tespiti için çalışmaların devam ettiği b elirtildi. Yapılan incelemelerin ardından Fas uyruklu olduğu ve Bursa'ya göç yoluyla geldiği belirlenen şahsın kimlik tespitinin devam ettiği öğrenildi.



Otların arasında cesedi bulunan kişinin ise bir aydır kayıp olduğu ortaya çıktı



Öte yandan, Bursa-Ankara yakın çevre yolu üzerinde, bir temizlik personeli, yol kenarını temizlediği sırada, otların arasında belden yukarı erimiş halde bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede ve yol üzerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, cesedin, ailesinin bir ay önce kayıp ihbarında bulunduğu ve aklî dengesi bozuk olduğu iddia edilen 56 yaşındaki İ.Y.'ye ait olduğunu belirledi. Şahsın kaybolduktan sonra yol kenarındaki şarampole düşerek yaralandığı ve yaklaşık 3 haftadır orada olduğu belirlendi. Bursa Adli Tıp Kurumundaki incelemelerinin ardından ailesine teslim edilen İ.Y.'nin cenazesinin defnedildiği öğrenildi.